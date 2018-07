Unidos de Vila Maria mostra enredo 'Made in Korea' Quinta colocada no carnaval paulistano de 2012 e quinta a desfilar nesta segunda noite de apresentações do Grupo Especial, a Unidos de Vila Maria homenageia este ano os 50 anos da imigração coreana no Brasil com o enredo "Made in Korea". No ano passado, a aposta da escola de samba da zona norte foi o poder de criação das mãos na história da humanidade com o enredo "A força infinita da criação".