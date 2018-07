Unidos do Peruche e Nenê caem para Grupo de Acesso As escolas de samba Unidos do Peruche, com 339 pontos, e Nenê da Vila Matilde, com 342 pontos, caíram do Grupo Especial para o Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo. A campeã e a vice do Grupo de Acesso, que devem ser conhecidas ainda hoje, vão subir para o Grupo Especial. Desfilaram domingo no Sambódromo do Anhembi, no Grupo de Acesso: Combinados de Sapopemba, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Águia de Ouro, Camisa Verde e Branco, Barroca Zona Sul, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real. A Mocidade Alegre venceu o carnaval paulista e a Vai-Vai foi a segunda colocada. O desfile das campeãs - grupos Especial e de Acesso, está marcado para sexta-feira, dia 27. Às 22 horas, passará pelo sambódromo a segunda colocada do Grupo de Acesso (vice-campeã). Na sequência, se apresenta a vencedora do grupo. Depois, será a vez das mais bem colocadas do Grupo Especial, começando pela quinta posição até chegar à campeã. Classificação do Grupo Especial 1º - Mocidade Alegre - 359,25 pontos 2º - Vai-Vai - 358,75 pontos 3º - Rosas de Ouro - 358,25 pontos 4º - Gaviões da Fiel - 358 pontos 5º - Império da Casa Verde - 356,50 pontos