UNIDOS VENCEREMOS A Casa do Núcleo comemora dois anos com uma programação especial de shows e encontros. Entre eles, o debate Pequenas Casas vai discutir a importância dos centros culturais de menor porte para os artistas e para a formação de público, tendo como exemplo lugares pelo mundo que fomentaram cenas musicais. Benjamin Taukbin, da Casa do Núcleo, Rubens Amatto, da Casa de Francisca, Amadeo Zoe, da Serralheria e Maximo Miguel Lopez Levy, do Jazz nos Fundos, se encontram para pensar em conjunto o que os espaços criados por eles já fizeram na cidade.