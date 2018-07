Unidos venceremos Reggae, rap e encontros inesperados estão na programação do Festival Afro System. A banda Natiruts convida Luiz Melodia, B Negão (foto) toca com Digital Dubs, Rashid faz dupla com Almir Guineto, e ainda tem Pollo e Terra Preta. Estância Alto da Serra (12.000 lug.). Est. Velha de Santos, km 33, São Bernardo do Campo, 4101-5000. 3ª (30), 22h. R$ 40/R$ 60.