Unifesp abre curso para professores A Universidade Federal de São Paulo vai abrir inscrições para o programa de pós-graduação em Biologia Molecular, voltado para a atualização de professores de Ciências e Biologia do ensino fundamental e médio. Os interessados em participar podem se cadastras a partir de amanhã, dia 1, até 25 de março, pelo site http://dpdphp.epm.br/acad/siex/index.htm. O curso conta com aulas teóricas e práticas, que serão realizadas somente aos sábados(de 2 de abril a 28 de maio). Os estudantes de pós-graduação do departamento de Bioquímica da Unifesp são os responsáveis pelo curso. Mais informações: (11) 5576-4438.