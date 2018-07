Unifesp em Santos enfrenta problemas

"Educação Física é o curso mais prejudicado. A gente fica mais na teoria, passamos a maior parte do tempo sentado, anotando coisas", afirma Juliana Cruz Judice, de 22 anos. "Muitas vezes não temos natação porque a piscina está verde."

Na semana passada, foi o terceiro ano de Nutrição que teve aula suspensa por falta de infraestrutura. "A professora acabou dispensando a gente por causa do calor", explica a aluna Tamiris Pereira Rizzo. Depois de pedidos, os alunos conseguiram há três meses um cartão alimentação para custear no almoço. "Só que são R$ 50 por mês e ninguém almoça por R$ 2,50 sem um bandejão universitário", diz a psicóloga Camila Chaguri, de 22 anos.

Diretor acadêmico do Unifesp na Baixada Santista, Nildo Batista, considera justas as queixas dos estudantes e afirma que a maior parte dos problemas - até mesmo a falta de um restaurante - estará resolvida no fim deste ano, quando serão entregues dois blocos de com 20 mil m² de área construída.