Unifesp fica em Guarulhos, decide reitor Após duas tentativas de licitação fracassadas e cinco anos de atraso, o reitor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Walter Albertoni, pretende assinar no apagar das luzes de seu mandato o contrato para a construção do prédio principal do câmpus de Guarulhos. O novo edital teve aumento de 26% e a obra deve custar R$ 58 milhões. A contratação neste momento atrapalha, dizem professores, o debate sobre a possível mudança do local do câmpus.