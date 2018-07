Unifesp ganha 4 mil m2 em câmpus no interior

A prefeitura de São José dos Campos entregou à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) na sexta-feira um novo edifício, que aumenta o câmpus da instituição na cidade em 4 mil m². São mais 12 salas de aulas, secretaria acadêmica, 40 salas de professores, biblioteca, auditório e dois laboratórios de informática para atender os atuais 450 alunos, assim como os ingressantes nos próximos anos.

Durante a cerimônia, o reitor da Unifesp, Walter Albertoni, prometeu inaugurar novas instalações da universidade na Baixada Santista até dezembro. Alguns estudantes foram à inauguração em São José dos Campos para reclamar da falta de transporte, refeitório, professores e auxílio moradia.

O diretor acadêmico do câmpus, Armando Milioni, admitiu que muitas reivindicações são legítimas. "Você não cresce impunemente", disse. "Em alguns pontos eles têm razão para se queixar, como a falta de uma passarela. Mas o bandejão já está planejado, com previsão no orçamento. Em relação aos professores, estamos esperando os trâmites da nomeação de mais 22."