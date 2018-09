Unifesp inscreve para pós-graduação A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), câmpus de Diadema, abriu inscrições para a primeira turma do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade, que é inédito no País. São 25 vagas. O prazo para inscrição é 4 de março. Os candidatos devem comparecer à Rua Prof. Artur Riedel, 275 , Jardim Eldorado, Diadema, com a documentação exigida - a lista completa de documentos está disponível em www.unifesp.br/homediadema/pg/sustenta. Mais informações: www.unifesp.br e (0xx11) 3319-3314 e 3319-3370.