Unifesp substituirá vestibular por Enem

O pró-reitor explica que os cursos que optarem por usar o Enem como fase única poderão entrar para o sistema unificado proposto pelo MEC, ou seja, os candidatos inscritos também concorrerão a uma vaga em outras universidades federais que aderirem ao sistema. ?Essa é a tendência para os cursos mais novos e de menor demanda, como os da área de humanas.? Já os mais concorridos, diz ele, como exigem uma avaliação com grande capacidade de discriminar candidatos de alta qualidade, a tendência é que seja mantida uma segunda fase própria.

?Vamos fazer uma experiência. Se as mudanças no Enem forem suficientes para suprir a necessidade de seleção dos candidatos, podemos aderir totalmente ao sistema unificado nos anos seguintes?, disse. A Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, também decidiu usar o novo Enem como primeira etapa de seu processo seletivo. A proposta permite que o candidato realize as duas provas - o Enem e a primeira etapa do vestibular tradicional - e só depois escolha qual das duas notas será considerada para a 2ª fase. O exame também deverá ser usado para preencher as vagas ociosas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.