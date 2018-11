Unifesp terá sede em São José dos Campos

O anúncio foi feito anteontem, com a prefeitura de São José dos Campos, que, em fevereiro, assumiu o compromisso de doar as áreas necessárias para o crescimento da Unifesp.

O início das obras está programado para janeiro e o prazo previsto para a construção é de 18 meses. "Essas obras são de suma importância para o processo de expansão da Unifesp na região. Com elas, poderemos contar com infraestrutura completa, da biblioteca ao restaurante universitário, passando pelas salas de aula e laboratórios acadêmicos", disse Armando Zeferino Milioni, diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia da universidade.