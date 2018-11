Unila divulga edital com seis novos cursos de graduação

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site www.unila.edu.br até o dia 6 de fevereiro do ano que vem. Para participar, os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2010 ou, excepcionalmente, a edição 2009 do exame.

Neste ano, além dos seis cursos já existentes, a Unila abriu mais seis graduações: Antropologia com ênfase em Diversidade Cultural Latino-Americana; Ciências da Natureza com ênfase em Biologia, Física e Química; Geografia com ênfase em Território e Sociedade na América Latina; História com ênfase em Direitos Humanos na América Latina; Letras com ênfase em Expressões Literárias e Linguísticas; e Desenvolvimento Agrário e Segurança Alimentar. Mais informações: selecao.alunos@unila.edu.br e (45) 3576-7307.