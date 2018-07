Unilever cresce em higiene

A anglo-holandesa Unilever informou que vai comprar a unidade de cuidados pessoais da norte-americana Sara Lee por 1,28 bilhão (US$ 1,88 bilhão)para fortalecer suas operações na Europa Ocidental e na Ásia. Essa será a primeira operação de fusão e aquisição da Unilever desde que Paul Polman assumiu o cargo de executivo-chefe da empresa.

Polman, que entrou na Unilever em janeiro deste ano, disse em comunicado que "as marcas da Sara Lee possuem forte reconhecimento do consumidor, oferecem significativo potencial de crescimento e são um ajuste excelente para os negócios existentes" da companhia. Com o acordo, a Unilever vai acrescentar marcas de produtos de limpeza corporal e desodorantes como Sanex, Radox e Duschdas a seus produtos já conhecidos, como Dove, Axe e Rexona.

A Unilever afirmou que existe potencial significativo para firmar as marcas recém adquiridas nos mercados em desenvolvimento, que geram cerca de 15% da receita anual da Sara Lee no segmento de cuidados pessoais. No ano fiscal encerrado em junho deste ano, as marcas Sara Lee geraram receita de mais de 750 milhões.

Analistas estimam que as sinergias a partir do acordo cheguem a 50 milhões. Segundo Marco Gulpers, do ING Wholesale Banking, espera-se que os negócios de cuidados pessoais aumentem as vendas da Unilever na Europa Ocidental em 5%, o que daria ao grupo uma posição de liderança na região.

A Unilever observou, no entanto, que é muito cedo para comentar sobre sinergias ou fechamento de fábrica ou postos de trabalho. O acordo está sujeito a aprovação regulatória e a consultas a conselhos de trabalhadores, o que pode levar meses.

A executiva chefe da Sara Lee, Brenda Barnes, afirmou que está bastante satisfeita com o valor do acordo e disse esperar que ele seja fechado na segunda metade de 2010.