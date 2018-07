Unilever tem crescimento de vendas abaixo do esperado no 1o tri

A empresa apresentou crescimento de vendas de 4,9 por cento nos três meses até 31 de março, ante previsão de 5,6 por cento em uma pesquisa com analistas fornecida pela própria companhia.

O desempenho em mercados emergentes contrastou com o de algumas rivais no setor de bens de consumo, que se depararam com demanda mais fraca na América Latina e na Ásia.

O crescimento da Unilever em mercados emergentes --que agora são responsáveis por 57 por cento da receita total-- foi melhor que o esperado, de 10,4 por cento, puxado por vendas de sabonetes, xampus e desodorantes.

Na Europa, porém, as vendas caíram 3,1 por cento, com a confiança do consumidor sendo corroída pela conjuntura econômica, segundo a empresa. Os resultados também foram afetados por uma primavera excepcionalmente fria, prejudicando as vendas das marcas de sorvetes da companhia.

"Estamos melhorando e fortalecendo a competitividade do nosso negócio, mas temos expectativas realistas, e só queremos um desempenho estável desta parte de nosso portfólio", disse o diretor financeiro da Unilever, Jean-Marc Huet, à Reuters.

A divisão de alimentos da Unilever teve queda de 0,5 por cento, com recuo das vendas de pastas. As vendas de produtos como margarina caíram mais em meio ao aumento da concorrência promocional e à crescente preferência dos consumidores por manteiga.