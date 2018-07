Unimed fecha acordo de R$ 12 mi O plenário do Cade homologou assinatura de 40 Termos de Compromisso de Cessação de Prática com a Unimed em 39 processos administrativos para que a associação encerre a exigência de exclusividade de médicos. Além disso, encerrou outros 54 casos que estão na Justiça. A Unimed pagará, com o acordo, cerca de R$ 12 milhões, em multas. / C.F.