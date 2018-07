Uniões informais crescem no Brasil em uma década

Um novo perfil da família brasileira está desenhado nos dados do Censo 2010 divulgados ontem pelo IBGE. Cresceram as uniões informais, os casais sem filhos e os casamentos inter-raciais. Também há mais separações e divórcios. E, pela primeira vez, o IBGE levantou informações sobre dois tipos de casais: os de mesmo sexo e os que vivem com enteados, além de filhos.

Pouco mais de um terço dos brasileiros que vivem sob algum tipo de união conjugal não formalizou o casamento no civil nem no religioso. A chamada união consensual foi a única que teve crescimento na década 2000-2010, de 28,6% para 36,4%. A proporção de pessoas casadas no civil e no religioso caiu de 49,4% para 42,9% .

"O casamento informal era mais concentrado na Região Norte e entre casais de baixa renda. Agora, está mais disseminado. É comum a decisão de passar por uma experiência antes de contrair matrimônio. Existe também uma questão econômica, já que a união consensual requer menos gastos, não só com a festa, mas com todas as formalidades. Houve uma mudança cultural, iniciada pelos jovens", diz Ana Lúcia Saboia, do IBGE.

É o caso dos empresários Eduardo Almeida e Sylvia Teixeira, ambos com 29 anos, cada um dono de seu próprio negócio. Os dois vivem juntos há dois anos, em Porto Alegre, e priorizaram a busca de outros sonhos antes da formalização do casamento. "Queremos comprar uma casa", explica Sylvia.

Um cenário bem diferente do que viveu a consultora pedagógica paulista Priscila Monteiro, "juntada" com o marido, José Costa, há 22 anos. Naquela época, conta ela, a decisão de não se casar significava uma posição ideológica. "Eram só os considerados alternativos que faziam isso, os mais intelectuais, que eram contra a regra do sistema", diz ela.

Antes de se unir a José, Priscila já tinha tido outra experiência similar, que durou cerca de quatro anos. Desse primeiro relacionamento, nasceram seus dois filhos mais velhos. Um deles decidiu não seguir a tradição materna e se casou no cartório. "É uma decisão muito pessoal. E optar pelo não casamento formal perdeu a conotação revolucionária que tinha antes", diz Priscila.

Hoje, até dentro da Igreja esse tipo de união tem crescido. Quase quatro em cada dez católicos casados (37,5%) não passaram por cerimônia institucional. Em 2000, eram 28,7%.

Escolaridade. Os dados também mostram que homens e mulheres tendem cada vez mais a se unir a pessoas do mesmo nível educacional. Em 2010, 68,2% dos casais tinham o mesmo nível de instrução. Em 2000, eram 65%. "Os ganhos em escolaridade tornam a população um pouco mais homogênea", diz o técnico do IBGE Leonardo Athias.

Mudanças demográficas, como queda da taxa de fecundidade, econômicas, como ingresso crescente da mulher no mercado de trabalho, e legais, como a diminuição na burocracia para o divórcio, contribuíram para mudanças no perfil das famílias brasileiras.

A proporção de divorciados quase dobrou em dez anos, passou de 1,7% da população brasileira para 3,1%. Os casados caíram de 37% para 34,8%.

Com as mulheres tendo menos filhos e mais tarde, houve um aumento das famílias formadas por casais sem filhos, que passaram de 15% para 20,2%. Mas o arranjo familiar mais comum continua a ser o de casais com filhos: 55%. Em 2000, eram 63,6% das famílias.

Do total de 27,4 milhões de casais com filhos, cerca de um sexto (16,3%) vive com enteados e filhos ou apenas com enteados. Eles formam o que o IBGE chama de "famílias reconstituídas".

Em dez anos, aumentou a proporção de domicílios que têm mulheres como responsáveis. Em 2000, eram 22,2% moradias e chegaram a 37,3% em 2010. Segundo o IBGE, é mais um reflexo do aumento da escolaridade e da renda da população feminina e também das mudanças culturais registradas nas últimas décadas. / COLABOROU OCIMARA BALMANT