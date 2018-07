Unipec reduz importações de petróleo do Irã em 2012

Segundo disse nesta terça-feira, um executivo da indústria com conhecimento direto sobre o assunto, a queda deve-se principalmente à grande redução que a refinaria já realizou nas importações no primeiro trimestre da Companhia Nacional de Petróleo iraniano. As duas empresas estão numa disputa por causa de crédito e termos de preços no contrato.

Os cortes diminuirão a média anual. A refinaria chinesa, no entanto, concorda em restaurar as importações o nível do ano passado a partir de abril. A empresa iraniana é a terceira maior fornecedora da Unipec.

"As coisas voltarão ao normal em abril", afirmou o executivo. "De forma geral para 2012, os cortes da Unipec ficarão em torno de 10 a 20 por cento."

A Unipec elevou a produção de 260 mil barris para 280 mil barris por dia no ano passado sob o contrato anual, tornando-se a maior companhia compradora de petróleo iraniano.

Mesmo com os cortes este ano, a China continua como um grande comprador de petróleo iraniano. O segundo maior consumidor de óleo do mundo alavancou as compras em 2011 em 30 por cento, para uma média de 555 mil barris por dia.