United bate Liverpool com gols de Rafael e Van Persie

Apesar de ter estado bem abaixo de seu melhor futebol, o United foi para a segunda colocação com 12 pontos, um atrás do líder Chelsea.

Foi a primeira partida no estádio de Anfield desde que um relatório inocentou os torcedores do Liverpool das mortes de 96 pessoas na semifinal da Copa da Inglaterra de 1989.

O clima de confraternização, no entanto, quase foi estragado aos 39 minutos, quando Jonjo Shelvey, do Liverpool, recebeu um cartão vermelho por uma entrada dura em Jonny Evans.

Mas o time da casa saiu na frente merecidamente depois do intervalo graças a um gol de voleio de Steven Gerrard.

O United reagiu aos seis minutos do segundo tempo, com gol do brasileiro Rafael. Após cinco rodadas, o Liverpool ainda está sem vitórias no campeonato - seu pior início de campanha na liga inglesa.

Van Persie, que perdeu um pênalti no início da temporada, teve que esperar quatro minutos enquanto Daniel Agger recebia tratamento, mas manteve a frieza e chutou de canhota no canto, apesar do esforço quase bem sucedido de Reina.

"Nos últimos três ou quatro anos, viemos e jogamos melhor, mas saímos sem nada, acontece às vezes", disse Ryan Giggs, capitão do United, à TV Sky Sports. "O Liverpool queria mostrar serviço por causa da ocasião e fez isso. Jogou bem, mas podemos jogar melhor".