UnitedHealth anuncia oferta para fechar capital da Amil

A oferta foi lançada pela Mind Solutions, afiliada da UnitedHealth. A operação envolve a compra de até 93,5 milhões de ações da Amil por 30,75 reais cada.

O valor é o mesmo do acordo com os controladores da companhia em outubro, que na época implicava um prêmio de 21,5 por cento sobre o fechamento dos papéis no pregão anterior ao anúncio. A ação encerrou a quarta-feira cotada a 31,49 reais.

Segundo comunicado da Amil, o preço da oferta é 16,24 por cento superior ao ponto médio da faixa de valores do laudo de avaliação da empresa.

A data do leilão foi marcada para 23 de abril e a habilitação de acionistas ocorre entre 21 e 22 de abril.

(Por Alberto Alerigi Jr.s)