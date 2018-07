UnitedHealth, dos EUA, fecha compra da Amil

A UHG comprará o equivalente a cerca de 58,9 por cento do capital votante e total da Amil, que pertencem à holding de participações JPL, por 6,5 bilhões de reais.

Isso representa um valor de 30,75 reais por ação da Amil, um prêmio de 21,5 por cento sobre o preço de fechamento do papel na Bovespa na última sexta-feira, de 25,30 reais.

O grupo norte-americano fará ainda uma oferta de aquisição pelas ações da Amil em circulação no mercado. De acordo com informações no site da Amil, os minoritários possuem 110,98 milhões de papéis de emissão da companhia. Considerando adesão total à oferta, a UHG desembolsaria outros 3,4 bilhões de reais.

Assim, ao final das transações, a UHG ficaria com cerca de 90 por cento de participação na Amil.

O fundador da Amil, Edson de Godoy Bueno, e sua sócia Dulce Pugliese continuarão a ter participação remanescente de 10 por cento na Amil por ao menos cinco anos.

Bueno, que seguirá como diretor presidente e presidente do Conselho de Administração da Amil, usará ao redor de 470 milhões de dólares, decorrentes da venda de ações da JPL, para adquirir ações da UHG nos EUA, passando a ser o maior acionista pessoa física da empresa norte-americana.

A receita da Amil em 2012 deve chegar a cerca de 5 bilhões de dólares, crescimento de 15 por cento sobre o ano passado. O grupo oferece planos de saúde e odontológicos para mais de 5 milhões de pessoas.

A Amil tem rede própria de 22 hospitais e cerca de 50 clínicas, e afirma ter a maior rede credenciada do Brasil com 44 mil médicos, 3,3 mil hospitais, aproximadamente 11 mil clínicas e 12 mil laboratórios e centros de diagnóstico por imagem.

(Por Vivian Pereira)