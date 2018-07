Unitel faz parceria com Google para conectar Brasil, África e EUA com cabo submarino A principal companhia angolana de telecomunicações Unitel, cuja presidente-executiva Isabel dos Santos tem uma oferta pública de aquisição (OPA) para comprar indiretamente 25,6 por cento da brasileira Oi, fez uma parceria com a Google para lançar um cabo de fibra óptica submarino, que ligará África, Brasil e Estados Unidos, anunciou a empresa.