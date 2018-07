Universal ajusta expectativa para novo filme de Keanu Reeves

O filme de fantasia de ação sobre um grupo de samurais, no Japão do século 18, custou 175 milhões de dólares para ser feito, de acordo com pessoas com conhecimento do seu orçamento.

A expectativa é de faturar entre 17 e 20 milhões de dólares durante os cinco dias do feriado de Natal, até domingo, dia 29 de dezembro, de acordo com as previsões de especialistas em Hollywood, um número especialmente baixo para um filme de grande orçamento.

A Universal Pictures avalia frequentemente a sua lista de filmes para um ajuste potencial, disse um funcionário da Universal. "No caso do 47 Ronin, ajustamos os custos do filme em trimestres anteriores e como resultado, nosso desempenho financeiro não será impactado negativamente nesse trimestre pelo seu desempenho nas bilheterias."

A Universal não revelou o tamanho de reduções anteriores.

Embora os executivos de Hollywood tenham cautelosamente previsto um ano recorde nas bilheterias, muitos tiveram seus próprios fracassos em filmes de grande orçamento.

A Walt Disney reduziu o valor de 215 milhões de dólares para o Western de Johnny Depp, Cavaleiro Solitário, com o qual eles disseram que perderam mais de 160 milhões de dólares.

(Por Roland Grover)