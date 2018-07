Universal está perto de fechar compra da EMI por US$1,9bi-jornal

As conversas entre Universal e Citigroup superaram um grande obstáculo depois que o banco aceitou assumir as pendências com pensões da EMI, afirmou o jornal.

As fontes do FT disseram que o negócio entre as companhias pode desabar como uma contraoferta de última hora do bilionário Len Blavatnik, dono da Warner Music.

A Vivendi se negou a comentar o assunto. O Citigroup não estava disponível para comentários.

(Por Elena Berton)