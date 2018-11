Universidade de Brasília pode dar aval à 'Concursobrás'

No início do ano, o ministério enviou uma proposta de minuta de medida provisória para análise da UnB. O decano de assuntos comunitários, Eduardo Raupp, que elaborou o parecer a ser votado, é favorável à criação da empresa pública, desde que os vínculos com a universidade sejam preservados. Espera-se que a maioria dos 90 integrantes do conselho aprove hoje a medida - na avaliação do MEC, o sinal verde da UnB é indispensável.

Para aceitar a empreitada, a UnB elaborou uma lista de condições: quer ficar com pelo menos 10% da receita financeira do novo Cespe (que passaria a se chamar Centro Brasileiro de Seleção e de Promoção de Eventos), indicar os membros da diretoria executiva e receber tratamento prioritário na prestação de serviços à empresa.

"O Cespe é o resultado do esforço intelectual e material da UnB. A UnB não vê como abrir mão disso", diz Raupp. A universidade também defende que a estatal possa ser contratada com dispensa de licitação para atividades relacionadas às suas finalidades e possa se consorciar com outras entidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.