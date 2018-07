Universidade divulga locais de prova A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) vai divulgar os locais de prova na sexta-feira, dia 4, no site www.comvest.unicamp.br. A primeira fase será no dia 13. Neste ano, o exame recebeu um número recorde de inscrições: 61.500 candidatos. De acordo com a universidade, este é o terceiro ano seguido que a instituição tem crescimento no número de vestibulandos. Serão disputadas 3.444 vagas, distribuídas em 66 cursos da Unicamp e 2 da Faculdade de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto.