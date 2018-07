Universidade do Google desembarca no Brasil

Trata-se de uma faculdade recheada de celebridades científicas, encabeçadas pelo próprio Kurzweil, nomeado seu diretor, com o objetivo declarado de preparar a elite de executivos e líderes que dirigirão esse admirável mundo novo.

Fazem parte ainda do corpo docente dessa universidade do futuro nomes como Vin Cerf, um dos pais da internet, atualmente vice-presidente do Google, e Larry Page, cofundador do Google - que doou U$ 1 milhão para a faculdade. Não por acaso, a SU também é conhecida como a "universidade do Google".

Baseada num centro de pesquisas da Nasa, no Vale do Silício, na Califórnia, a SU tem como vizinhos nomes da área tecnológica, como Yahoo, Cisco e Intel, além do próprio Google. Ali, em um curso de nove semanas, pelo qual paga US$ 25 mil, uma turma inicial de 30 alunos estuda um menu constituído de matérias sobre nanotecnologia, robótica, inteligência artificial e energia, entre outros.

Menos de um ano desde o seu lançamento, a SU está desembarcando no País, graças a uma parceria com a Fiap, escola de tecnologia e gestão de São Paulo. Entre os dias 15 e 18 de março, dois diretores da SU, os americanos Dan Barry e Salim Ismail, farão palestras para os alunos da Fiap.

Também está prevista a ida de estudantes brasileiros para o campus da Califórnia, além da realização de módulos de estudos no Brasil e nos EUA. "Nosso objetivo é ter sempre acesso aos avanços tecnológicos de fronteira na área do ensino", afirma Ivan Freitas da Cunha, diretor de assuntos institucionais da Fiap.

Vigia eletrônico controla traquinagens na web

Pais desconfiados com o conteúdo acessado na internet pelos filhos já têm a quem recorrer. A paranaense E-Net Security, especializada em rastreamento virtual, está lançando o Guarda-Costas Virtual. O programa faz o cadastramento dos endereços visitados, enviando um relatório aos pais. A inclusão de palavras-chave proibidas permite o envio de um e-mail imediato no caso de a criança entrar num site indesejado. O serviço custará R$ 50 por mês. O criador do serviço, o perito em crimes digitais Wanderson Castilho, avisa, porém, que o seu uso se restringe a esse fim. "O contrato não admite monitorar marido, esposa, namorado ou colegas de trabalho", afirma. Então, tá.

Cia. Athletica junta

malhação com futebol

A Cia. Athletica se prepara para inaugurar em maio sua 15ª unidade no Brasil. Desta vez, o diferencial é a localização - o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O empreendimento, de R$ 3,8 milhões, terá um porte menor do que o habitual (mil alunos, contra 2,5 mil da média do restante da rede). Os alunos terão livre acesso à pista de atletismo do Morumbi, que será ligada à sala de ginástica por uma rampa. E poderão assistir da academia - que funcionará como um grande camarote - às partidas de futebol e aos shows ali realizados.

Número

US$ 6 bilhões

foi o faturamento da Tata Consultancy Service (TCS), uma das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo, em 2009. Com sede na Índia, a TCS tem 149 mil funcionários espalhados por 42 países

Neogama assume conta

da Gol de Letra

A Neogama/BBH está assumindo a conta da Fundação Gol de Letra, fundada em 2000 pelos ex-jogadores de futebol Raí e Leonardo. A agência será responsável pela comunicação institucional e pela identidade visual da Fundação, incluindo a remodelação de seu logotipo, que passa a fazer alusão aos 10 anos da entidade. O trabalho não será remunerado.

Número

18 mil toneladas

é a capacidade do maior silo de grãos do País, que está sendo construído pela gaúcha Kepler Weber para a NovaAgri, em

Pirapora, Minas Gerais

Guru da japonesa Hitachi vem ao Brasil falar de TI

O matemático Hubert Yoshida, diretor mundial de tecnologia e vice-presidente da Hitachi Data Systems (HDS), braço de sistemas do conglomerado japonês Hitachi Ltd., dono de uma receita global de US$ 102 bilhões, chega ao Brasil na segunda-feira. Yoshida, um dos mais celebrados especialistas do setor de Tecnologia da Informação, vem falar sobre as tendências da tecnologia de armazenamento de dados num evento fechado promovido na sede da HDS, em São Paulo.

Yoshida se reúne, ainda, com executivos da área de TI de alguns dos maiores bancos, empresas de telecomunicações e estatais. A presença do especialista, titular de um dos blogs sobre TI de maior audiência na web, faz parte da estratégia da Hitachi, que definiu o Brasil como uma das suas prioridades.

Mister turnaround

discute efeitos da crise

Tony Alvarez, CEO da americana Alvarez & Marsal, uma das principais consultorias de reestruturação do mundo, estará no próximo dia 18, em São Paulo, onde falará sobre o impacto da crise, num seminário promovido pelo Comitê de Turnaround e Transformação Empresarial. Ele sabe do que fala: a consultoria é a liquidante da massa falida do banco Lehman Brothers, ícone da turbulência.

Mineiro BMG cogita

fazer negócios na Nigéria

O grupo BMG, do empresário Flávio Guimarães, prepara-se para colocar os pés na Nigéria. Os africanos interessam-se por energia alternativa. Eles estão de olho em soluções como um fogão a lenha que gera eletricidade, usado para levar energia elétrica a lugares isolados, como vilas do interior da Amazônia, fabricado por uma empresa do grupo, a Damp.