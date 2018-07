Universidade fecha banco após dois assaltos seguidos

O primeiro assalto ocorreu no domingo, quando os vigias foram rendidos por seis homens encapuzados. Eles foram trancados numa sala de aula, enquanto os ladrões explodiam dois caixas eletrônicos. No terceiro caixa, o explosivo foi colocado, mas não detonou. A bomba foi desativada por policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) de São Paulo. Ontem de madrugada os ladrões voltaram a invadir a universidade e, depois de render um vigia, explodiram um caixa eletrônico. Uma funcionária avisou a polícia e eles fugiram deixando o dinheiro para trás. Só levaram arma, colete e celular do vigilante.