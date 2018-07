Universidade Federal do ABC tem câmpus inacabados

O novo prédio deve abrigar calouros do curso de Ciência e Tecnologia. Ao lado do edifício, com cerca de 20 salas, esqueletos de outros cinco blocos e muita terra - um canteiro de obras que é uma constante para os cerca de 6 mil estudantes matriculados na UFABC. A expectativa é de que o câmpus de São Bernardo do Campo esteja totalmente pronto até 2014 - o processo de licitação se arrastou desde 2008 e os trabalhos de terraplenagem registraram problemas. Mas o maior atraso está em Santo André, onde um imponente prédio de dois blocos impera à beira da Avenida dos Estados. Incompleto e solitário, ele se destaca na paisagem em meio ao barro e vigas pela metade.

Quando participou da comemoração dos cinco anos da UFABC, no ano passado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que queria ver a universidade como uma das "100 melhores do mundo". A instituição, criada no berço político de Lula, sempre foi a aposta do governo para aumentar a oferta de vagas em federais no Estado de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A universidade tem um projeto inovador de bacharelados interdisciplinares. O candidato pode ingressar em duas opções de cursos, Ciência e Tecnologia ou Ciências e Humanidades. Depois de três anos, com uma grade flexível, pode optar por cursar mais um ano de uma formação específica, nas áreas de engenharia ou de licenciatura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.