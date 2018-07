Universidade Federal do Ceará estuda mudança de sigla Na semana que completa 58 anos de fundação, a Universidade Federal do Ceará (UFC) sugere que pretende mudar de sigla. Tudo porque atualmente a sigla UFC é mais dedicada a disputa Ultimate Fighting Championship, que organiza lutas de artes marciais mistas em todo o mundo. A mudança é defendida pelo reitor Jesualdo Farias. Ele quer mudar a sigla de UFC para UFCE. "Estamos perdendo para o UFC e a nossa UFC pode mudar para UFCE, adotando assim a sigla do nosso Estado por completo (CE)", destaca o reitor.