Universidade federal investiga trote violento em PE A quatro dias do início das aulas na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), localizada no município de Petrolina, no sertão de Pernambuco, o clima entre estudantes, professores e funcionários é tenso. O recente vazamento de um vídeo - publicado no Youtube - mostrando estudantes dos cursos de veterinária e zootecnia jogando baldes com fezes, sangue e urina de animais em calouros vem provocado críticas da comunidade local ao comando da instituição.