Universidade não pode mais cancelar documento

A universidade não informou como o novo texto do edital foi elaborado. Em nota, defende que "a Procuradoria-Geral da Universidade esclarece que não há menção a improbidade na decisão, apenas no resumo das alegações das impugnantes. Informa, ainda, que serão prestados os devidos esclarecimentos técnicos junto ao TCU".

Estratégia. A instituição vem acompanhando de perto as reclamações contra os termos do edital. Mesmo sem ser instada a se manifestar ao TCE, a Universidade de São Paulo tentou evitar a decisão do órgão.

Na sexta-feira, por exemplo encaminhou requerimento ao TCE em que tenta explicar termos do documento que estão sendo questionados nas representações. A manifestação da universidade é citada na decisão do conselheiro que determinou a paralisação do certame.

A universidade já defendeu as exigências do edital. Em uma carta encaminhada ao Estado em maio, a USP afirmou que "se trata de projeto com particularidades específicas, caracterizado por pioneirismo e vanguarda técnica no que tange às soluções luminotécnicas adotadas e materiais e equipamentos a serem implantados, dentro do que há de mais moderno".

Projeto. O novo sistema de iluminação do câmpus prevê a instalação de 7 mil novos pontos. O número representa mais que o dobro dos pontos existentes na área - atualmente, 3,2 mil. Mesmo com o aumento no número de pontos de iluminação, estima-se que a tecnologia das instalações possibilitará a redução de 10% a 15% no consumo.

É a primeira vez que a USP ganha um projeto específico de ampliação na rede de iluminação. O projeto começou a ser debatido há mais de um ano. Em maio de 2011, a USP lançou a licitação para o projeto executivo. Em julho, a empresa vencedora apresentou o plano geral de iluminação para o câmpus. A instalação de todo o sistema era prometida ainda para este ano, mas, com o edital suspenso, não há mais previsão de entrega. / P.S.