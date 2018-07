Universidade suspende 4 alunos por trote violento em SP

Segundo a UMC, dois alunos estarão suspensos pelo período de 30 dias, o que implicará a perda do período letivo, de acordo com a legislação em vigor, que reprova automaticamente o estudante que possui falta em mais de 25% das aulas da disciplina correspondente. Outros dois serão suspensos por 15 dias, acusados de co-participar do trote.

Alguns calouros da 37ª turma de Medicina da UMC foram agredidos durante um trote ocorrido no fim de fevereiro em um sítio, a 17 quilômetros do câmpus. Eles levaram tapas e cuspidas no rosto e foram obrigados a colocar um fígado podre de boi na cabeça, entre outras agressões.