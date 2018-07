Universidade terá que indenizar aluna agredida em classe A Justiça do Rio condenou a Universidade Estácio de Sá a indenizar, por danos morais, em R$ 10 mil a aluna Josiane de Oliveira. A estudante do campus Barra alegou que foi agredida na sala de aula com socos, chutes e puxões de cabelo pela companheira de um colega de turma. A briga só foi apartada após a intervenção dos colegas de classe.