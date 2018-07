Universidades de SP terão graduação a distância O Estado de São Paulo terá sua própria rede pública de graduação a distância. O projeto envolve o governo estadual e as três universidades paulistas - USP, Unesp e Unicamp. A previsão do secretário de Ensino Superior, Carlos Vogt, é realizar o primeiro processo seletivo no próximo semestre e começar as aulas em agosto de 2009. A Unesp deverá oferecer 5 mil vagas para o curso de pedagogia. A USP pretende abrir 900 de licenciatura em ciências e outras 700 em biologia. No total, serão 6,6 mil vagas. Os cursos a distância ainda não passaram pelos conselhos universitários e alguns ainda dependem do parecer de comissões internas das universidades, mas o secretário diz que há boas chances de aprovação. Até agora, as áreas escolhidas estão relacionadas à formação de professores para o ensino fundamental e médio. Qualquer pessoa que reúna as condições para realizar um curso superior poderá participar do processo seletivo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). O projeto conta com o apoio da Fundação Padre Anchieta. Haverá um canal aberto que transmitirá o conteúdo dos cursos 24 horas por dia. Na internet, será utilizado o sistema Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada - Aprendizado Eletrônico. Por meio da ferramenta, os alunos terão acesso a grupos de discussão, videoconferência e conjuntos de exercícios, além do material de apoio no formato digital. Mas nem todo o conteúdo será transmitido pela televisão e pela internet. Haverá também encontros presenciais em pólos espalhados pelo Estado, com o acompanhamento de monitores e professores. A duração das aulas não deverá ultrapassar oito horas semanais. As avaliações serão presenciais, como no ensino tradicional. As informações são do Jornal da Tarde.