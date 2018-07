Universidades estaduais da Bahia paralisam atividades

A paralisação afeta todas as instituições de ensino superior do Estado - Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) - e tem como objetivo pressionar o governo a negociar uma pauta de reivindicações da categoria, entregue ao executivo em outubro do ano passado.

Entre os pedidos dos professores da Bahia estão reajuste de 28% nos salários e incorporação do adicional por Condições Especiais de Trabalho aos vencimentos. De acordo com a Associação de Docentes da Uneb, a paralisação desta terça é apenas de advertência, mas já houve a aprovação, pelos professores, de um indicativo de greve, na assembleia da categoria, realizada na semana passada.