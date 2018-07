Universidades européias põem conteúdo no iTunes

Duas universidades britânicas e uma irlandesa serão as primeiras da Europa a disponibilizar áudios e imagens de aulas e palestras acadêmicas por meio do software iTunes. O serviço gratuito, que já é oferecido por várias universidades americanas, chega agora aos estudantes da University College London, Open University e Trinity College Dublin. "Nossos estudantes poderão rever o material apresentado durante as aulas, o que significa que poderão continuar aprendendo em qualquer lugar e em qualquer momento", disse Peter Mobbs, da University College London. Os primeiros arquivos vão incluir materiais da área de neurociência, palestras realizadas durante o horário de almoço e mesas-redondas. O serviço estará disponível no iTunes U, lançado pela Apple há um ano para oferecer conteúdo educacional gratuito e que pode ser acessado a partir do iTunes. O objetivo é divulgar palestras não só para estudantes como também para outros públicos. O iTunes U já é usado por universidades americanas como Harvard, Yale e Stanford que, além das aulas, ainda divulgam notícias sobre pesquisas acadêmicas. Muitas universidades britânicas já contam com seus próprios podcasts, mas esta será a primeira vez que irão armazenar conteúdo no iTunes. Uma recente pesquisa de mercado revelou que 4 bilhões de músicas foram vendidas pelo iTunes desde seu lançamento, há cinco anos, tornando-o líder no mercado de vendas de música pela internet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.