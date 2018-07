Universidades mineiras dispensam Enem após sequência de problemas

Universidades mineiras vão dispensar o resultado do Enem de 2009 e fazer processos seletivos próprios no meio do ano. Em um documento assinado pelo Fórum das Comissões de Processos Seletivos de Minas Gerais e endereçado à Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, 15 instituições avaliam que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está em "descrédito". Não foi divulgado quais delas farão vestibular próprio.

Para as instituições, com o descrédito, persiste o risco de o candidato participar de várias seleções. Segundo o MEC, ao menos 7 mil vagas não foram preenchidas na primeira edição do Sisu (mais informações nesta página). Além de ter sido enviado ao ministério, o documento foi distribuído ontem a representantes de universidades federais que se reuniram, em Brasília, para discutir as falhas e acertos do Sisu.

No texto - que tem o apoio das comissões de universidades como a Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Federal de Alfenas - o fórum queixa-se da falta de clareza na prestação de informações aos estudantes e de articulação das políticas do MEC, como o Programa Universidade Aberta do Brasil.

As universidades lembram que alguns dos problemas, como a possibilidade de vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o baixo preenchimento de vagas, já haviam sido detectados pelo fórum. Para elas, isso reforça a certeza de que o processo deveria ter ocorrido com planejamento adequado. Para o grupo, muitas das falhas persistem.

"Questões relativas à segurança continuam preocupantes, pois todos os que acompanham a aplicação do Enem sabem que a logística desse processo é frágil em várias etapas (impressão, armazenamento de prova, seleção de aplicadores). Não aconteciam ou pelo menos não se tem notícia de grandes falhas (ou fraudes) antes de o exame ter valor maior no âmbito nacional", diz o documento.

Entre as falhas do Sisu apontadas pelo fórum estão o fato de o calendário de matrícula ter sido fixado pelo sistema, e não pela instituição, e a alteração do cronograma e a consequente necessidade de as universidades corrigirem um número de provas superior ao previsto.

"O processo não é de todo ruim, mas precisamos fazer uma profunda reflexão sobre os problemas registrados até agora, que mexem com muita gente", afirmou o professor e presidente da Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de São João Del Rei, Hewerson Zansávio Teixeira.

Na universidade onde ele trabalha, 10% das vagas disponibilizadas não foram preenchidas. Apesar das falhas, Teixeira acredita que a seleção unificada é um processo sem volta. "Mas ajustes são indispensáveis."

Evasão. Instituições relatam ainda evasão de estudantes logo após a matrícula. Segundo representantes do fórum, isso ocorre "quando os aprovados percebem a infraestrutura e a assistência disponíveis (ou a sua inexistência)."

Também houve queixas contra a falta de uniformidade para notas de corte. "Há universidades que exigem 30% de acerto nas questões, enquanto outros, 20%. Existe ainda quem se satisfaça com nota diferente do zero", disse a diretora de registro e controle acadêmico da Universidade Federal de Rondônia, Elizabete Silvino. Um dos grupos reunidos ontem tentou discutir um padrão para a nota mínima.

Questionável. O MEC, por meio da assessoria de sua imprensa, classificou o documento distribuído ontem como um "libelo político", com representatividade questionável. O ministério afirmou que reitores das instituições citadas no documento - mesmo de universidades que não aderiram ao Sisu - fazem elogios ao novo sistema. Para a pasta, as informações do documento não se sustentam.

Feira de vagas

HEWERSON TEIXEIRA

UNIV. FED. DE SÃO JOÃO DEL REI

"Foi uma feira de vagas. Tudo parecia fácil, e o candidato não encarou o Sisu com seriedade."

CRONOLOGIA

Os tropeços do processo

19 de julho de 2009

Poucos inscritos

O MEC previa 6 milhões, mas ficou em 4,1 milhões.

23 de setembro

Local de prova distante

Candidatos são colocados em escolas a 50 km de casa.

1º de outubro

Cancelamento do exame

"Estado" denuncia vazamento.

7 de outubro

Instituições desistem

de usar nota do Enem

A abstenção foi de 37,7%.

6 de dezembro

Gabarito errado

Ficou no ar por horas.

29 de janeiro de 2010

Sisu estreia com falhas

Houve congestionamento.