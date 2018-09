Universidades previnem trote violento com ações

A Unifesp criou um disque-trote para coibir abusos durante a recepção aos calouros, que ocorre de 28 de fevereiro a 4 de março em São Paulo, São José dos Campos, Guarulhos e Diadema, e de 7 a 11 na Baixada Santista e em Osasco. O é (11) 5576-4244, ramal 207. Haverá ações de trote solidário, incluindo arrecadação de alimentos e livros. Já a Universidade São Judas Tadeu vai receber donativos para a população afetada por deslizamentos no Rio de Janeiro e para o Hospital do Câncer de Barretos. Mais informações no site usjt.br.