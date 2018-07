Universidades também adiam reinício das aulas no RS As maiores universidades do Rio Grande do Sul seguiram a decisão da Secretaria Estadual da Educação e também adiaram o reinício das aulas para reduzir a velocidade de propagação da gripe A (H1N1) no Estado. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Pontifícia Universidade Católica (PUC/RS), a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e a Universidade Regional da Campanha (Urcamp) anunciaram hoje que vão transferir o início das atividades do segundo semestre do dia 3 para o dia 17 de agosto.