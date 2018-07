Universitária cai em abismo no Peru e morre A estudante brasileira Paula Sibov, de 24 anos, morreu ao cair no domingo em um abismo peruano de 200 metros de profundidade, no Vale del Colca, na Cordilheira dos Andes, sul do país. Ela cursava o 4º ano de Medicina da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, no interior de São Paulo.