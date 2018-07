Universitária é assassinada durante assalto em Salvador A estudante de biologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Natália Penhalosa Duarte, de 19 anos, foi morta com um tiro na cabeça na tarde de ontem, durante um assalto realizado na Praia de Stella Maris, em Salvador. A universitária estava na cidade participando do 29º Congresso Brasileiro de Zoologia, que ocorre desde segunda-feira no Centro de Convenções da Bahia.