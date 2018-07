Universitária é atropelada por viatura da PM em SP Uma universitária foi atropelada na noite de ontem por uma viatura da Polícia Militar quando atravessava, pela faixa de pedestres, a pista sentido Avenida Paulista da Rua da Consolação, junto à esquina com a Rua Piauí, em Higienópolis, região central de São Paulo. Laiane Solia, de 20 anos, sofreu fratura em uma perna e ferimentos em um braço e na cabeça. Estudante do curso de Publicidade do Mackenzie, ela foi atropelada pelo veículo da PM que, segundo a vítima, estava de faróis apagados e avançou o sinal vermelho durante uma perseguição a uma moto. Com o impacto, Laiane foi arremessada para o alto e caiu no asfalto. A equipe do 34º Batalhão da PM parou para prestar socorro à vítima, que foi levada para o Hospital das Clínicas e está fora de perigo. A jovem deverá passar por cirurgia.