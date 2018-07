Universitária é encontrada degolada em Santo André A estudante Lore Santana Vaz, de 27 anos, foi encontrada morta degolada na manhã desta quinta-feira (13), em Santo André, no ABC paulista. O corpo será enterrado às 10h desta sexta-feira no Cemitério da Saudade, no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, cidade vizinha.