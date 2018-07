Universitária é esfaqueada dentro de campus em Fortaleza Uma aluna do curso de Fonoaudiologia, da Universidade de Fortaleza (Unifor), foi esfaqueada, na manhã desta segunda-feira, 24, dentro do campus da universidade. A universitária reagiu a uma tentativa de assalto, segundo testemunhas. O assaltante conseguiu fugir e a aluna recebeu os primeiros socorros no Centro de Saúde da Unifor. A tentativa de assalto seguida da agressão à universitária aconteceu no Bloco D da Área de Saúde da Unifor. A universidade ainda não se manifestou sobre o caso.