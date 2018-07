Universitária é estuprada em hotel em Ipanema

A universitária tinha viajado com uma amiga, também estudante de Direito, de 18 anos, para assistir ao show da cantora norte-americana Lady Gaga, programado para a noite desta sexta-feira.

As duas chegaram ao Rio na quinta-feira(8) e à noite foram a uma boate. Quando voltavam para o hotel, as meninas suspeitaram estar sendo perseguidas por um homem, segundo contaram à Polícia Civil. Elas correram até o estabelecimento, entraram e pegaram a chave do quarto onde se hospedavam, no último andar. Quando chegaram no corredor em que fica o quarto, se depararam com o mesmo homem. Armado com um revólver, ele rendeu as hóspedes, as trancou no quarto, agrediu a ambas e estuprou uma delas.

Depois, segundo o relato delas à polícia, o criminoso fugiu levando as bolsas das vítimas. Na sexta-feira foi concluído o retrato falado do autor do estupro. A Polícia Civil não descarta a participação de hóspedes no crime. Funcionários do hotel serão convocados para depor. Até a noite desta sexta-feira, o hotel não havia se manifestado.