Universitária é sequestrada no ES e libertada em MG

De acordo com a Polícia Militar mineira, Serena contou que foi abordada por um homem armado dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e obrigada a dirigir o próprio carro até Cariacica, na região metropolitana de Vitória. No município, sequestrador e vítima teriam se encontrado com uma mulher, que assumiu a direção e a estudante foi trancada no porta-malas.

A jovem, que trabalha como assessora no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi encaminhada para receber atendimento médico e psicológico e levada para ser ouvida no Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) da Polícia Civil mineira, responsável por investigar casos de extorsão mediante sequestro.