Universitária fica refém por 1 hora em porta-malas Uma estudante universitária de 24 anos foi mantida refém, na noite de terça-feira, por cerca de uma hora no porta-malas do próprio carro, após ser dominada por três bandidos, dois deles adolescentes, ao sair do câmpus da Universidade Cruzeiro do Sul, na região de São Miguel Paulista, zona leste da capital paulista.