Universitário acusado de estupro deve ser indiciado Um estudante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) deve ser indiciado pela Polícia Civil pelo estupro de uma colega no estacionamento da universidade, durante uma festa de recepção aos calouros promovida no último dia 11. O rapaz, que tem 28 anos e cursa o 9º período de Biologia, prestou depoimento ontem à 18ª DP (Praça da Bandeira) e negou o estupro.