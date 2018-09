Universitário é acusado de abusar de menino de 4 anos

No começo da noite de sexta-feira, a mãe levou o filho ao pronto-socorro e a um hospital da cidade depois que o filho relatou ter sido vítima de abusos cometidos por um monitor da escola. Nos dois atendimentos as médicas confirmaram a existência de lesões no menino, que na mesma noite passou por exames no Instituto Médico Legal (IML). Ontem, enquanto a Polícia Civil investigava o caso, o garoto reconheceu o universitário no ponto de ônibus.

O estagiário foi ouvido por uma hora e liberado. Segundo a delegada da Mulher, Dálice Ceron, o rapaz negou a autoria do crime e traçou um roteiro do seu trabalho. "É um fato forte ter sido reconhecido pelo menino, mas precisamos investigar com cuidado, esperar o laudo do IML e fazer reconhecimento por fotos", disse a delegada.

Segundo a delegada, outros homens que trabalham na escola e até um namorado da tia da criança serão ouvidos, além de professores, diretores da escola e de pedreiros que trabalharam na unidade. A delegada também ouviu a mãe e a tia do menino, que confirmaram que a criança vinha há 15 dias apresentando problemas de comportamento.