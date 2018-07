Universitário é baleado em tentativa de assalto em MG Um universitário de Belo Horizonte foi baleado no rosto depois de reagir a uma tentativa de assalto nas proximidades da escola onde estuda, a PUC Minas, ontem à noite. Sérgio Fucano, de 21 anos, aluno do curso de engenharia mecatrônica entrava no carro quando foi abordado por um homem armado. Depois de ter baleado o rapaz, o assaltante fugiu.